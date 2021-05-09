Путин и Лукашенко договорились встретиться в ближайшее время. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели 9 мая телефонный разговор и договорились о встрече в ближайшее время. Об этом в воскресение сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух государств также обменялись поздравлениями в честь празднования 76-й годовщины великой Победы.

Предыдущая встреча между Путиным и Лукашенко прошла 22 апреля в Кремле, переговоры продлились около четырех часов.