Чехия собирается потребовать от РФ 3,5 миллиарда рублей из-за взрывов во Врбетице

Чехия собирается потребовать от РФ 350 миллионов долларов из-за взрывов во Врбетице. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова в эфире Чешского телевидения заявила, что власти страны решили потребовать у России компенсацию за взрывы во Врбетице. Названа сумма в размере около миллиарда крон (3,5 миллиарда рублей).

Она отметила, что Прага собирается получить средства "в соответствии с международным правом".

"Если мы пойдем путем, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени", — сказала Шиллерова.

Но при этом ряд чешских политиков считают, что шансов получить "компенсацию" у страны немного.

Напомним, что в апреле 2021 чешские власти обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле эти обвинения назвали голословными и абсурдными. При этом Прага выслала 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 представителей чешского дипведомства. Также чешские власти обещали опубликовать доказательства причастности РФ ко взрывам в Врбетице, но через некоторое время заявили, что не будут этого делать. При этом они попросили и другие страны выслать представителей дипведомства РФ. Таким образом ряд стран выслали представителей российского посольства. Россия применила ответные меры.