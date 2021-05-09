Американские десантники получили травмы при высадке в Эстонии во время учений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Десять американских десантников госпитализированы с легкими травмами после неудачного приземления на учениях Swift Response в Эстонии, сообщает издание Postimees.

Напомним, около 600 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США десантировались на аэродром Нурмси Ярваского уезда. Там же сброшены боевая техника и снаряжение. Кроме того, в операции принимали участие два генерала: командующий 8-м воздушно-десантным корпусом Майкл Курилла и командир 82-й воздушно-десантной дивизии Кристофер Донахью. Таких масштабных вылазок с участием американских десантников в Эстонии еще не было.

Американский посол в Таллине Марк Нейлор подтвердил госпитализацию спецов. По словам Нейлора, такие травмирования - обычное дело во время воздушных операций.

Эстонские военные отмечают, что большинство десантников приступили к учениям сразу после десятичасового перелета с военной базы Форт-Брэгг в Северной Каролине. Военные маневры Swift Response начались в Эстонии 5 мая и продлятся десять дней. Около 2500 тысяч военнослужащих Сил обороны Эстонии, США и Великобритании в рамках учений будут отрабатывать задачи по обороне в кризисной ситуации.