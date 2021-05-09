Организаторы онлайн-шествия "Бессмертный полк" пресекли попытки размещения портретов нацистов Фото: Артем КИЛЬКИН

9 мая, в День Победы, организаторы онлайн-шествия "Бессмертный полк" пресекли попытки размещения портретов нацистских преступников для участия в акции.

- Все данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет России, - говорится в сообщении пресс-службы движения "Бессмертный полк".

Отмечается, что специалисты зафиксировали массивные хакерские атаки на сайт онлайн-шествия, три из которых DDoS-атаки и шесть веб-атак.