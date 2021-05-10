Историки изучают письмо из бутылки, которая могла быть брошена в море за день до трагедии на Титанике

Команда ученых и ряд специалистов из Университета Квебека (UQAR) заинтересовались письмом из бутылки, которая якобы была брошена в море за день до трагедии, случившейся с Титаником.

Отмечается, что послание датируется 13 апреля 1912 года. Эту записку, которая удалось обнаружить на пляже у скал Хоупвелл-Рокс весной 2017 года. На тот момент бутылка все еще была запечатана, когда ее нашли нашла семья отдыхающих.

Теперь же известно, что в письме говорилось о предстоящих событиях от лица 13-летней девочки Матильды Лефевр.

- Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто-нибудь ее найдет, сообщите об этом семье Лефевров в Левен, - говорится в сообщении, которое цитируется на сайте UQAR.

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