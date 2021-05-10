Последние новости на утро 10 мая 2021: Эксперты предрекают крах армии США

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 10 мая 2021 года.

Недостаточный уровень финансирования оборонного сектора США грозит обернуться для страны крахом в случае крупного военного конфликта, пишет The National Interest. По мнению старшего научного сотрудника исследовательского института The Heritage Foundation Дакоты Вуд, на данный момент состояние Вооруженных сил США вызывает тревогу, поскольку большая часть военной техники устарела, ведь она была закуплена в 80-90 годах. А та другая часть техники - в недостаточном количестве. Что касается военно-морского флота, то за 30 лет он сократился вдвое.

Женская сборная России по керлингу уступила команде Швейцарии в финальном матче чемпионата мира. В результате встречи российские спортсменки проиграли со счетом 2:4. Таким образом, наши керлингистки взяли "серебро" турнира.

Привившиеся от коронавируса граждане вакциной "Спутник V", а также препаратами, Pfizer - BioNTech, Vaxzevria, Moderna и Janssen, смогут с 10 мая 2021 года приезжать в Кипр без теста на covid-19.

С США вновь увидели "русский след"". На этот раз речь идет о хакерах, которые совершили кибератакой на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. По информации источников СNN, злоумышленники могут быть связаны с Россией.

Загородный дом лауреатов Нобелевской премии по физике Пьера Кюри и Марии Склодовской-Кюри выставлен на продажу за 790 тысяч евро (более 70,5 миллионов рублей). Общая площадь особняка, расположенного в коммуне Сен-Реми-ле-Шеврез недалеко от Парижа, составляет 120 квадратных метров. Там же есть сад, площадь которого составляет 900 квадратных метров.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что местам президента США Джо Байдена относительно России не суждено сбыться. По его мнению, РФ не быть быть "зависимой и угодливой, похожей на Украину" страной.