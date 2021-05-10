Пункт вакцинации от коронавируса открыли в замке Дракулы в Румынии Фото: Facebook

В Румынии открыли новой центр вакцинации от коронавирусной инфекции, который расположили в знаменитом замке Дракулы. Об этом сообщили на Facebook-странице замка.

Уточняется, что прививать всех желающих граждан будут в рамках марафона. Сделать прививку от коронавируса можно будет в мае каждые пятницу, субботу и воскресенье. В качестве вакцины от COVID-19 в замке будут использовать препарат от Pfizer и BioNTech.

Как отмечаю организаторы марафона, предварительно записываться на вакцинацию не придется. Всем привитым выдадут специальный сертификат о том, что они поставили вакцину от коронавируса в замке Бран, а также они получат бесплатный доступ на выставку, где представлены средневековые орудия пыток.

Знаменитый замок Бран, более известный как замок Дракулы, был возведен в XIV веке на границе Мунтении и Трансильвании. До пандемии коронавируса он ежегодно привлекал принимал большое количество туристов, которые увлекаются мистикой и историей.

Согласно данным Worldometers, по состоянию на понедельник, 10 мая, в Румынии зарегистрировано 1 065 254 случая инфицирования коронавирусом. Жертвами вируса стали 28 903 заболевших. Выздоровели 1 011 694 человека.