Адвокат назвала способы повысить зарплату на треть Фото: Артем ЛЕНЦ

Россиянин имеет право просить у работодателя повышения зарплаты в том случае, если выполняет больше, чем от него требуется, а также если условия его труда стали тяжелее или опаснее. Об этом рассказала адвокат Марина Буянова.

Юрист уточнила, что еще одним из поводов для повышения заработной платы может стать повышение компетенций сотрудника. По ее словам, речь может идти, как о получении дополнительного образования и прохождении какого-либо курса, так и об окончание университета, когда сотрудник совмещает учёбу и работу.

Буянова также посоветовала воспользоваться ситуацией, когда гражданину предложили работу в другой компании, однако он намерен остаться, но при условии повышения заработной платы.

«Нужно объяснить работодателю: «Мне предложили работу на других условиях, но очень нравится работать с вами. Я бы остался, если мне бы чуток повысили зарплату. Ведь мне здесь нравится и коллектив, и руководство...» - пояснила она в интервью «Вечерней Москве».

Адвокат отметила, что во всех перечисленных случаях заработная плата может вырасти максимум на треть.

Напомним, ранее адвокат Денис Спицын рассказал о праве ряда граждан на двойную пенсию.