Взрыв автобуса в Афганистане: 16 человек погибли, 41 ранен

Взрыв автобуса в Афганистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В южной афганской провинции Забуль пассажирский автобус подорвался на бомбе, установленной на обочине дороги.

Как передает телеканал 1TV, в результате взрыва по меньшей мере 16 человек погибли, еще 41 получил ранения. Данные о состоянии пострадавших пока не приводятся.

Телеканал TOLOnews сообщал, что пассажирский автобус наехал на бомбу, установленную на обочине дороги в одном из районов на юге Афганистана.

Позже телеканал 1TV со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана сообщил, что в этот же день произошел подрыв автобуса в восточной афганской провинции Парван в районе Джабаль Сарадж. В результате инцидента по меньшей мере два мирных жителя погибли, еще девять пострадали. Сведений о состоянии пострадавших также не приведено.

Напомним, в конце апреля при взрыве у больницы в Афганистане десятки человек погибли, более 60 получили ранения.