Кадыров потребовал от властей Израиля извинений за столкновения с палестинцами

Рамзан Кадыров. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Власти Израиля должны принести извинения за столкновения, произошедшие в ночь на субботу, 8 мая, между палестинцами и израильскими правоохранителями в Восточном Иерусалиме. Такое заявление сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, действия израильских властей являются «провокацией в самой изящной форме», которая направлена на то, чтобы мусульмане в отместку нарушили закон.

«Ведь потом можно будет из всех рупоров снова кричать, что последователи религии ислам – террористы», - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Как он считает, в такой ситуации мировое сообщество не должно молчать, а подобный «беспредел» необходимо остановить. Кадыров заявил, что мусульмане не будут ждать до тех пор, пока «циничные нападки на мечеть и репрессии верующих» прекратятся.

Глава Чеченской Республики отметил, что в создавшейся сегодня ситуации «лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее».

«Урегулируйте конфликт, пока не поздно, иначе масштабы последствий будут плачевными!», - заявил он.

Напомним, после решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах, акции протеста палестинцев в Восточном Иерусалиме продолжаются уже более недели. Как писал сайт kp.ru, вечером 7 мая акция переросла в массовые беспорядки и столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным представителей Красного Полумесяца, пострадали более 50 митингующих. Пресс-служба полиции Израиля сообщила о шести пострадавших сотрудников правоохранительных органов.