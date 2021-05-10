Финансист объяснила, когда выгодно погашать кредит досрочно Фото: REUTERS

Досрочно погашения кредита обычно выгодно в первой половине срока кредитования. Об этом рассказала директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас.

По ее словам, первое время заемщик выплачивает в основном проценты банку, после чего сумма процентов в платеже уменьшается, в то время как основной долг, наоборот, увеличивается.

«Поэтому досрочное погашение в начале срока кредитования приведет к перерасчету процентов и уменьшению переплат по ним», - приводит «Российская газета» слова специалиста.

При этом Харнас предупредила, что в случае досрочного погашения кредита в конце срока выплаты экономии не будет, поскольку в это время уже идут платежи по основному долгу. Эксперт также посоветовала совершать досрочное погашение в день очередного платежа по кредиту, чтобы банк не списал дополнительные проценты.