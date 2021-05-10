«Новая климатическая эпоха» ждет москвичей с 10 мая 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воскресенье, 9 мая, стало последним прохладным днём в Москве, после которого в городе наступит «другая климатическая эпоха». Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, тепло, которое придёт в столицу в понедельник, 10 мая, ознаменует наступление лета раньше срока. Как он отметил, обычно в своем устойчивом варианте метеорологическое лето приходит в Москву примерно 28 мая.

«Вот такие климатические качели - холодное начало мая и его вторая половина, которая воздаст нам летним теплом за наши страдания. Причем лето в Москве наступит преждевременно», - рассказал специалист в интервью газете «Вечерняя Москва».

Тишковец пояснил, что под летним теплом в столице подразумевается такое состояние погоды, при котором среднесуточная температура воздуха пересекает отметку в плюс 15 градусов.

«Для примера: климатическая норма июня в Москве составляет плюс 21 градус. Такую летнюю температуру мы получим уже со следующей недели», - отметил он.

Как уточнил синоптик, конец мая и лето в Москве будут умеренно теплыми, без избыточных дождей. Кроме того, москвичам не стоит ждать «дикой жары или сваливания в очередную яму арктического холода».

«Все будет более-менее стабильно… Все будет прилично: днем плюс 20, ночью около 10 градусов тепла», - добавил специалист.

Ранее сайт kp.ru писал о прогнозе погоды в Москве на ближайшую неделю. Согласно данным синоптиков, с понедельника, 10 мая, в столице постепенно начнет устанавливаться летняя погода, завершится холодная и дождливая первая декада месяца.