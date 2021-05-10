Курс доллара 10 мая 2021 упал ниже 73,7 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе открытия торгов на Московской бирже в понедельник, 10 мая 2021 года, курс рубля прибавил в цене по отношению к доллару и евро.

Согласно данным торговой площадки, расчетами «завтра» по состоянию на 8.20 по московскому времени доллар снизился до 73,73 рубля. Европейская валюта потеряла в цене 12 копеек и курс евро достиг 89,66 рубля.

Между тем, цена на нефть Brent поднялась на 0,5 процента до отметки в 68,66 доллара за баррель.

Напомним, ранее инвестор заявил, что укрепление доллара ниже 70 рублей вряд ли возможно, поэтому с целью распределения личного капитала покупку валюты можно совершать в диапазоне 70-75 рублей. Как писал сайт kp.ru, один из аналитиков назвал условия снижения курса доллара до 50 рублей.