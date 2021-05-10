Аналитик назвал условия снижения курса доллара до 50 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал условия, при которых курс доллара может опуститься до 50 рублей, отметив, что это зависит от множества факторов.

По его словам, для такого этого требуется «кардинальное изменение отношений с Западом», а также полный отказ от угрозы санкций. Специалист обратил внимание и факторы экономического бума как в России, так и во всем мире с уверенными темпами роста в 5-6 процентов в год.

Эксперт указал и на необходимость увеличения цен на нефть до 80-86 долларов за баррель Brent, добавив о необходимости изменить инвестиционный и производственный климат в России, сделав его более привлекательным для внутренних и внешних инвестиций.

«При гипотетическом наступлении подобных условий рубль был бы способен укрепиться к 50-55 рублям к доллару», - сказал аналитик в беседе с «Российской газетой», отметив, что вероятность подобного в ближайшем будущем составляет около 20-25 процентов.

При этом Гойхман заявил, что в последнее время снизилась геополитическая напряженность, угроза сильных ограничений и острота пандемии, а также повысилась деловая активность в России из-за массовой вакцинации. Он отметил и влияние переговоров о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.