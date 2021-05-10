Врач-онколог назвал внешний признак предракового состояния Фото: Александр ГЛУЗ

Врач-онколог и хирург Иван Карасев сообщил об опасности появления новообразований, полипов, на слизистой оболочке гортани или голосовых связках.

Как уточнил специалист, распознать такое состояние возможно по воспалению и хронической осиплости голоса, а также по частому покашливанию и затрудненному дыханию. При этом эксперт отметил, что игнорировать появление полипов нельзя, поскольку они грозят развитием онкологического заболевания.

«Если вовремя не начать лечение могут появиться осложнения в виде полного нарушения дыхания, потери голоса, перерождения полипов в злокачественные образования», - написал врач на своей странице в Instagram.

Специалист пояснил, что удаление новообразований показано при быстром росте папиллом в гортани, полной потери голоса, осиплости или сужении просвета гортани с нарушением дыхания.

Карасев подчеркнул, что во время операции важно «удалить образования "под корень"» для того, чтобы впоследствии избежать рецидивов. По его словам, при наличии показаний хирургическое вмешательство позволит избежать перерождения полипов в онкогенные образования.