Врач назвал препараты, которые необходимы в отпускной аптечке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев посоветовал, что включить в состав отпускной аптечки. Эти препараты может потребоваться в любой момент.

В аптечку нужно положить любой спазмолитик. Этот препарат поможет при болях и спазмах широкого спектра. От высокой температуры и боли подойдет «Анальгин».

Не исключено, что на курорте из-за непривычной пищи могут возникнуть проблемы с пищеварением. Поэтому в аптечку целесообразно добавить препараты для улучшения процессов пищеварения. А еще взять с собой противорвотных и противодиарейных средств.

Если среди путешественников имеется ребенок, то нужно взять порошок для восстановления электролитного баланса. Он поможет при отравлениях.

А антигистаминные препараты решат вопрос с аллергией. Кроме того, может потребоваться мазь для лечения различных ожогов, ран и повреждений.

- В поездке могут потребоваться бинты, спиртовые салфетки, ватные диски, термометр. Но важно помнить, что ртутные термометры могут быть запрещены к перевозке, - отметил врач в беседе с RT.

А вот «Корвалол» и «Валокордин» за границу лучше не брать, так как в низ содержится фенобарбитал. Он запрещен во многих странах мира, из-за чего можно попасть в неприятную ситуацию на таможне.

В свою очередь кандидат медицинских наук, врач Ирина Добрецова напомнила правила, которые позволят минимизировать риск заражения коронавирусом в отпуске. Первое опасное место, которое подстерегает туристов - это узкий коридор самолета, где бортпроводники проверяют билеты у пассажиров, сообщает телеканал "360".