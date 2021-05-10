Европарламент направит средства на финансирование молодых политиков из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европарламент планирует выделить финансирование на подготовку молодых политических лидеров из России. Об этом говорится в бюджетном планировании ЕС на 2022 финансовый год.

В документе отмечается, что ЕП планирует способствовать расширению парламентского потенциала в ряде стран. В список попали страны Магриба, Восточной Европы, России и израильско-палестинского направления. Всего на эти цели в будущем году выделят 1,4 миллиона евро.

- Расходы пойдут на финансирование усилий по примирению сторон и программ для молодых политических лидеров, - цитирует RT текст документа.

Часть денежных средств будет направлена на организацию премии имени Сахарова. Ее европарламент вручает за вклад в защиту прав человека и основных свобод.

Ранее депутаты Европарламента от Италии направили в адрес Еврокомиссии запрос, в котором подняли вопрос относительно мер в отношении компании Facebook. Парламентарии отметили в своем обращении, что социальная сеть «все чаще и чаще» ограничивает право людей на свободу выражения мнений, сообщает телеканал "360".