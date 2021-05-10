В МИД Словакии призвали остановить негативную спираль развития отношений с Россией

В МИД Словакии выступили в преддверии саммита Совета Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз должен остановить дальнейшее негативное развитие отношений с Москвой. Такое заявление в понедельник, 9 мая, сделал министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок в преддверии саммита Совета Евросоюза на уровне глав внешнеполитических ведомств.

«Мы должны остановить негативную спираль развития наших отношений с Россией», - заявил глава МИД Словакии.

Напомним, в конце апреля Европарламент принял резолюцию а которой призывал Евросоюз «в случае, если военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России» приложить все усилия, чтобы «немедленно» прекратить импорт нефти и газа, отключить РФ от системы платежей SWIFT, ввести заморозку всех активов в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей, а также отменить визы. Кроме того, говорилось о необходимости остановить строительство «Северного потока-2» из-за повышенной энергетической зависимости от Москвы.