Турецкие отели не будут отказываться от системы "все включено" после отмены локдауна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкие отели не собираются отказываться от системы «все включено» (all inclusive) после отмены полного локдауна в республике. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщил представитель Федерации отельеров Турции (TUROFED).

«Эта информация не соответствует действительности. Система шведского стола не может быть отменена в Турции», - приводит ТАСС ответ представитель Федерации отельеров на просьбу прокомментировать информацию в российских СМИ о том, что с окончанием локдауна 17 мая турецкие отели могут перейти от шведского стола к обслуживанию по меню.

При этом собеседник агентства уточнил, что рестораны в отелях могут вносить изменения по количеству, разнообразию, а также типу презентации блюд, однако делать это они могут только по согласованию с туроператорами.

Напомним, в начале мая в Турции ужесточили коронавирусные ограничения. В стране ввели ограничения на продажу многих товаров для уменьшения скопления людей.