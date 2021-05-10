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В мире10 мая 2021 11:03

Турецкие отели не будут отказываться от системы "все включено" после отмены локдауна

Рестораны в отелях могут вносить изменения в меню только по согласованию с туроператорами
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Турецкие отели не будут отказываться от системы "все включено" после отмены локдауна

Турецкие отели не будут отказываться от системы "все включено" после отмены локдауна

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкие отели не собираются отказываться от системы «все включено» (all inclusive) после отмены полного локдауна в республике. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщил представитель Федерации отельеров Турции (TUROFED).

«Эта информация не соответствует действительности. Система шведского стола не может быть отменена в Турции», - приводит ТАСС ответ представитель Федерации отельеров на просьбу прокомментировать информацию в российских СМИ о том, что с окончанием локдауна 17 мая турецкие отели могут перейти от шведского стола к обслуживанию по меню.

При этом собеседник агентства уточнил, что рестораны в отелях могут вносить изменения по количеству, разнообразию, а также типу презентации блюд, однако делать это они могут только по согласованию с туроператорами.

Напомним, в начале мая в Турции ужесточили коронавирусные ограничения. В стране ввели ограничения на продажу многих товаров для уменьшения скопления людей.