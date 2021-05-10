Адвокат рассказал о новой мошеннической схеме при покупке домашних питомцев Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Любители домашних животных все чаще стали сталкиваться с новой схемой, придуманной мошенниками. Она достаточно проста в исполнении, но вернут потраченные деньги будет проблематично.

Своих жертв мошенники ищут на сайтах с объявлениями. Они размещают фото домашних животных и ждут откликов. Как правило это милые маленькие животные и многие клюют на красивую картинку.

Покупатель буквально влюбляется в четвероногого и соглашается перевести продавцу задаток на карту. После чего назначается встреча, куда приносят совсем другое животное. Продавец уверяет, что речь идет об одном и том же котенке или щенке, просто он вырос. А если покупатель отказывается, то обещает вернуть средства только после продажи своего товара.

Расчет на то, что человек устанет ждать и «простит» мошеннику долг, так как добровольно отдавать деньги преступник не станет.

Чтобы взыскать их по суду, то придется совершить множество действий. Сначала написать продавцу досудебную претензию, потом обратиться в суд. А чтобы все документы были составлены правильно, придется оплатить услуги юриста – это тоже внушительные траты.

- Оказавшись в подобной ситуации нужно связаться с ресурсом, где было размещено объявление о продаже животного, попытаться заблокировать продавца. Следующий шаг – претензия. Если она останется без ответа, то обратиться в полицию. Переписка с продавцом, чеки за переводы будут подтверждением совершенных в отношении вас неправомерных действий. Параллельно с этим нужно направить документы в суд, - советует адвокат Виталий Ревзин в беседе с «Российской газетой».

Возможно, узнав о заявлении в полицию продавец поспешит вернуть деньги. А вот если несостоявшийся покупатель решит никуда не обращаться, то денег точно не вернуть.

- Собственно, подобное мошенничество как раз и рассчитано на тех, кто решит сэкономить собственные силы и время. Если же начать отстаивать свои права, то можно не только вернуть деньги, но и взыскать с продавца компенсацию за их использование, а также с компенсацию понесенных расходов, - заключил специалист.

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