Сотни палестинцев пострадали в стычках с израильской полицией в Восточном Иерусалиме Фото: REUTERS

В ходе столкновений с израильской полицией пострадали сотни палестинцев, 50 человек были госпитализированы. Столкновения начались утром в понедельник, 10 мая, в Восточном Иерусалиме.

Палестинское информационное агентство WAFA уточнило, что правоохранители использовали слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории мечети, и вели обстрел резиновыми пулями.

О количестве пострадавших сообщила газета Times of Israel со ссылкой на заявление Палестинского общества Красного Полумесяца, который сообщает, что полиция очень жестко обращалась с прихожанами, соблюдавшими всенощное бдение в мечети в рамках богослужений во время священного для мусульман месяца поста рамадан.

Напомним, в Восточном Иерусалиме уже более недели продолжаются акции протеста палестинцев, которые начались после решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах. Как писал сайт kp.ru, вечером 7 мая акция переросла в массовые беспорядки и столкновения с израильской полицией. По данным Красного Полумесяца, в тех столкновениях пострадали более 50 протестующих. Пресс-служба полиции Израиля сообщила о шести пострадавших полицейских.