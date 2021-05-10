Врач объяснила, как снизить риск заражения коронавирусом на курорте Фото: Олег ЗОЛОТО

Кандидат медицинских наук, врач Ирина Добрецова дала советы, которые помогут снизить риск заражения коронавирусом во время отдыха. Отправляясь в отпуск, стоит помнить, что болезнь может поджидать где угодно и поэтому игнорировать меры безопасности нельзя.

Первая опасная зона, которая подстерегает путешественника – это узкий коридор в самолете, в котором бортпроводницы проверяют билеты пассажиров. Вентиляция в «рукаве» слабая и высок риск подцепить инфекцию. Не забываем про защитную маску.

Оказавшись в кресле, можно снять маску, но при условии хорошей вентиляции. А вот если вы путешествуете на поезде, то пренебрегать защитой не стоит. Маску нужно менять каждые два-три часа поездки.

Во время отдыха на природе нужно поменьше использовать спиртовые средства для дезинфекции рук и чаще мыть их.

- Ключевым средством защиты от болезни станет вакцинация. Тем же, кто уже переболел, тоже стоит решить данный вопрос перед началом осеннего сезона, - заключила Добрецова в беседе с телеканалом "360".

Во время пандемии нужно как больше времени проводить на улице, а вот тесных помещений и большого скопления народа лучше избегать.

- На пляже риск заразиться коронавирусом минимален, - заключила врач.

Эпидемиологи предупреждают - грядущий сезон отпусков - это не повод пренебрегать безопасностью, сообщает Пятый канал.

- В мире сейчас идет подъем заболеваемости, идет четвертая такая волна коронавирусной инфекции. И это, конечно, может коснуться и России тоже, - обращает внимание профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. - Обязательно нужно вакцинироваться. Самая главная противоэпидемическая мера, которая сейчас есть и нам доступна — это вакцинация.