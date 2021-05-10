В Приамурье строят жилье комплексно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За четыре года в Приамурье возведут более 800 тыс. квадратных метров жилья, об этом стало известно на совещании, которое провел губернатор Василий Орлов.

«По плановым показателям федерального проекта «Жилье» в области с 2019 по 2030 годы необходимо построить порядка 3 млн. квадратных метров жилья. За 2019-2020 введено 361 тыс. квадратных метров (12%), - доложил министр строительства и архитектуры Приамурья Николай Сибиряков. - На период 2021-2024 годов мы уверены в выполнении показателей нацпроекта, за четыре года нужно ввести 824 тыс. квадратных метров».

В 2025-2030 годах план по вводу жилья может быть достигнут за счет начала масштабных застроек. В области уже выделены 11 территорий для застройки. В первую очередь это касается столицы Приамурья, где определены семь территорий: «Лазурный берег», «Серебряная миля», 607 квартал, «Игнатьевская усадьба», Северный жилой район, Моховая падь, территория «Стрелка». Также это микрорайоны «Современник» и «Европейский» в Благовещенском районе, микрорайоны «Южный» и «Транспортный» в Белогорске. Еще пять участков в Благовещенске рассматриваются под комплексное развитие территорий.

Что касается ИЖС, то за последние пять лет ввод такого жилья на территории области возрос с 16 % до 44 % от общего объема ввода. В 2020 году введено 68 тыс. квадратных метров частных домов. По информации от застройщиков, одним из основных препятствий для активного строительства индивидуального жилья является отсутствие земельных участков с подготовленной инженерной и дорожной инфраструктурой. Прорабатываются меры поддержки отрасли из областного бюджета.

На совещании уделили внимание вопросам развития стройиндустрии. Так, в Амурской области действуют порядка 53 предприятий-изготовителей строительных материалов, которые производят кирпич, железобетонные конструкции, товарный бетон. В области начинается развитие проектов по производству закаленного, огнестойкого и ламинированного стекла; железобетонных изделий. На этапе коммерческой инициативы находятся два инвестиционных проекта по производству стеновых панелей.

«Я прошу проработать меры поддержки для предприятий строительной индустрии. Новые производства смогут претендовать на статус приоритетных инвестпроектов, возможна поддержка в вопросах техприсоединения, налоговых льгот, компенсации части капитальных вложений. Также нужно определиться с мерами поддержки по арендному жилью», - резюмировал губернатор Приамурья Василий Орлов.