В МИД Германии заявили о готовности Евросоюза к диалогу с Россией

Хайко Маас Фото: REUTERS

Бессель готов к диалогу с Москвой, пришло время, чтобы и российская сторона вернулась к нему. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, прибыв на саммит Совета Евросоюза на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Глава МИД ФРГ отметил, что Европейский союз будет также говорить с Россией, «прежде всего», после того, как в Москве подверглись санкциям представители Евросоюза, а также после заявлений о создании «списка недружественных государств».

«Важно сейчас, что ЕС не сходил со своего пути, выступал за права человека, в том числе в России, и продолжал это делать сплоченно. Мы готовы к диалогу, и пришло время, чтобы и Москва вернулась к диалогу», - сказал немецкий министр.

Напомним, Россия сообщила о начале работы по формированию списка «недружественных стран», которым запретят нанимать россиян для работы в дипломатическом представительстве. В данном перечне уже фигурируют США. Как писал сайт kp.ru, в ЕС заявили, что Брюссель воспримет включение Москвой даже одной страны-члена Европейского союза в список «недружественных стран» как шаг в отношении всего союза.