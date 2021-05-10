Глава МВД Франции раскритиковал обращение военных к властям республики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анонимное обращение французских военных, которые выступают в поддержку отставных генералов и утверждений бывших военнослужащих о «распаде» страны, не является смелым поступком. Такое заявление сделал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Речь идёт об анонимных личностях. В этом их смелость - в анонимности? Когда вы хотите заниматься политикой, вы представляете свою кандидатуру на выборах», - сказал глава МВД в эфире телеканала BFM TV, комментируя обращение военных.

Дарманен отметил, что, когда он был недоволен происходящим, то пошёл на выборы. По его словам, в демократической стране выбор за народом, «а не за несколькими военными». «Как смешно это "храброе" общество, которое предоставляет голос анонимам», - добавил он.

В свою очередь, министр-делегат по вопросам промышленности при министре экономики, финансов и восстановления Франции Аньес Панье-Рюнаше назвала обращение военных политическим.

«То, что военные, или так называемые военные, прибегают к таким крайне правым терминам, похоже на политическую инструментализацию», - заявила министр в эфире Sud Radio.

Напомним, накануне французский еженедельник Valeurs actuelles опубликовал послание от группы действующих военных, которые выступают в поддержку открытого письма отставных генералов. Они выступают с осуждением реакции властей республики на обращение бывших военных, заявивших о риске гражданской войны во Франции из-за угрозы исламистов и других банд из пригородов.