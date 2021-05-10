В Лондоне спасли застрявшего в Темзе кита Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британские спасатели провели операцию по спасению детёныша кита, который застрял в одном из шлюзов в реке Темза в районе юго-западной части Лондона.

Как передает британская вещательная корпорация BBC, млекопитающее переместили в безопасное место. Отмечают, что ветеринар займется оценкой состояния животного. По итогам проверки будет принято решение о выпуске кита на волю.

Согласно данным телеканала, представители спасательных служб прибыли на место происшествия в 21:00 (23:00 мск), спустя четыре часа кита длиной примерно 3-4 метра удалось транспортировать в безопасное место.

В спасении кита принимали участие представители Королевского национального института спасательных шлюпок, а также пожарные команды и дайверы.

Уточняется, что данная особь относится к виду малых полосатиков, которые обычно встречаются в северной части Атлантического и Тихого океанов.