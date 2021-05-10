Союз Журналистов РФ после избиения стрингера Ruptly назвал Украину опасной Фото: REUTERS

Украина является опасной для журналистов страной. Так прокомментировал секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир нападение украинских националистов на внештатного журналиста видеоагентства Ruptly, отметив, что надежда на расследование этого дела крайне мала.

Секретарь Союз Журналистов РФ отметил, что Украина уже долгое время находится в лидерах списка европейских стран с наиболее высоким показателем нападений на журналистов «и в целом, и при непосредственном исполнении ими своих профессиональных обязанностей».

Шафир напомнил, что в 2020 году в стране было зафиксировано около 80 случаев прямой физической агрессии в отношении журналистов, пострадало более 100, что, по его словам, связано с тем, что нападают, зачастую, на съёмочные группы.

При этом секретарь он отметил, что данная статистика только официально зафиксированных случаев, и «сколько их происходит в действительности и какое количество нападений было расследовано силовыми органами, неизвестно».

«Надежда на то, что расследованию дела с нападением на стрингера Ruptly будет дан ход, а тем более на то, что нападавшие будут задержаны и предстанут перед судом - крайне мала. Украина в настоящее время является по-настоящему опасной зоной для работы как российских журналистов», - приводит РИА Новости его словам.

Ранее нашего главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что стрингера Ruptly избили после того как он взял интервью у прохожих об их отношении к Дню Победы.