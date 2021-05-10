Аналитик спрогнозировал максимальный курс доллара на май Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман спрогнозировал максимальный курс доллара и евро на май. По мнению эксперта, потенциал дальнейшего усиления американской валюты ограничен.

Вероятнее всего, доллар не уйдет ниже 72-72,5 рубля, а евро - 88,2-88,7 рубля. При этом максимальный курс будет на отметке в 75,5-76 рублей за доллар, а по евро - 91-91,5 рублей.

Для более успешного продвижения рубля необходимо, чтобы сошлись сразу несколько факторов: от стоимости нефти до снижения геополитического направления.

Пока угроза новых антироссийских санкций минимизирована, а это значит, что рубль будет чувствовать себя хорошо.

- Только продуктивное взаимодействие США и России сможет вернуть курс доллара до 50 рублей. Это произойдет в случае, если между сторонами прекратится конфронтация и наладится сотрудничество по различным направлениям. Но вероятность такого развития событие не более 20-25 процентов, - заключил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Ранее эксперты спрогнозировали, что в 2021 году ВВП России вырастет на 3%. Это станет максимальным показателем с 2012 года, сообщает телеканал "360".