В США объявили режим региональной ЧС после кибератаки на Colonial Pipeline Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство транспорта США ввело режим региональной чрезвычайной ситуации после приостановки работы на крупнейшей трубопроводной компании Colonial Pipeline из-за ранее совершенной кибератаки.

«Аварийная ситуация возникла в результате непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial из-за проблем с сетью, что отразилось на поставках бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки на всей территории затронутых штатов», - сообщили в ведомстве.

Режим ЧС объявили в южных и восточных штатах. Речь идет о Нью-Йорке, Арканзасе, Техасе, Вирджинии, Флориде, Миссисипи и еще некоторых. В Минтрансе отметили необходимость обеспечить немедленную транспортировку бензина и других видов топлива.

Colonial Pipeline сообщила о кибератаке в минувшую пятницу, 7 мая, после чего отключила некоторые линии для сдерживания «угрозы, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы».

По оценкам специалистов, на восстановление может уйти несколько дней. На сегодняшний день заработали только некоторые мелкие линии между терминалами и пунктами доставки, однако основные трубопроводы до сих не работают.

Как сообщают СМИ, атака на Colonial Pipeline велась с применением программы-вымогателя, шифрующей файлы, и требующей от жертвы определенную сумму за восстановление доступа. Телекомпании СNN со ссылкой на источники из числа бывших сотрудников администрации США завила, что якобы с атакой может быть связана Россия. Ранее говорилось о причастности группы DarkSide, однако указывается, на то, что входящие в состав группы хакеры не осуществляют атаки в русскоговорящих странах.