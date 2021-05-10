Боррель заявил об отсутствии улучшений в отношениях ЕС и Россией

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Отношения Брюсселя с Москвой не улучшаются, а с Вашингтоном меняются в сторону сильного партнерства. Такое заявление сделал глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель на саммите Совета Евросоюза на уровне глав министров иностранных дел.

«Наши отношения с США меняются, теперь у нас сильное партнерство. Это особенно стало понятно после саммита G7. Мы обсудим [в ходе заседания] и Россию, с которой, наоборот, они не улучшаются», - сказал глава дипломатии ЕС.

Как писал сайт kp.ru,в преддверии саммита Совета Евросоюза министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о готовности Евросоюза к диалогу с Россией, в особенности на фоне санкций Москвы в отношении представителей ЕС, а также заявлений о создании «списка недружественных государств». Однако, по его словам, необходимо, чтобы и российская сторона вернулась к диалогу.

В свою очередь министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок призвал Европейский союз остановить дальнейшее негативное развитие отношений с Москвой.