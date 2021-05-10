Путин и Жапаров обсудили недавний конфликт на киргизско-таджикской границе

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе состоявшегося в понедельник, 10 мая, телефонного разговора президент Киргизии Садыр Жапаров и его российский коллега Владимир Путин обсудили ситуацию на киргизско-таджикской границе, где недавно произошел вооруженный конфликт между военнослужащими двух республик. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.

«В ходе разговора обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация, связанная с недавним конфликтом на кыргызско-таджикском участке государственной границы», - говорится в сообщении.

Как уточняется, российский лидер заявил о готовности России оказать необходимую помощь Киргизии в преодолении гуманитарных последствий приграничного конфликта.

Напомним, 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана разгорелся конфликт между местными жителями, который перерос в вооружённое противостояние. В нем погибли по меньшей мере 50 человек, а более 200 получили ранения.

Несмотря на два заключённых перемирия, стороны нарушали режим прекращения огня. В Бишкеке около Дома Правительства прошла акция, в которой граждане требовали от властей выдать им оружие для защиты границ государства, однако 3 Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы.