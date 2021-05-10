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Политика10 мая 2021 13:42

Минобороны Узбекистана отрицает возможность размещения в стране военных баз США

В ведомстве указали на оборонную доктрину государства
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Минобороны Узбекистана отрицает возможность размещения в стране военных баз США

Минобороны Узбекистана отрицает возможность размещения в стране военных баз США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает возможности размещения в республике военных баз других государств.

«В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы - недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов», - цитирует «РИА Новости» слова источник в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.

Как уточнил источник в военном ведомстве, данный принцип заложен в Конституции, концепции внешней политики Узбекистана от 2021 года и в оборонной доктрине республике от 2018 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон думают о возможности перебросить выводимые из Афганистана войска в странах Средней Азии, поближе к российским границам. По их данным, многие представителей правительства США и Пентагона считают выгодным разместить войска в Узбекистане и Таджикистане.