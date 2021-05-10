Жапаров принял приглашение Путина посетить Россию

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе состоявшегося в понедельник, 10 мая, телефонного разговора российский лидер Владимир Путин пригласил президента Киргизии Садыра Жапарова посетить Россию с рабочим визитом, тот согласился. Об этом сообщает Кремль.

Как писал сайт kp.ru, главы государств также обсудили ситуацию на киргизско-таджикской границе, где недавно произошел вооруженный конфликт между военнослужащими двух республик. Как сообщила пресс-служба киргизского лидера, Путин сообщил о готовности России оказать необходимую помощь Киргизии в преодолении гуманитарных последствий приграничного конфликта.

В сообщении Кремля говорится, что российский лидер также выразил поддержку достигнутым достигнутым между Бишкеком и Душанбе договоренностям по урегулированию ситуации в киргизско-таджикистанском приграничье политико-дипломатическими средствами.

«Подтверждена готовность российской стороны содействовать дальнейшей стабилизации обстановки», - говорится в сообщении Кремля.