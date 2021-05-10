Путин и Алиев обменялись по телефону поздравлениями по случаю Дня Победы

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе состоявшегося в понедельник, 10 мая, телефонного разговора президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Как уточняется в сообщении, в ходе разговора главы государства отметили, что в обеих странах «свято чтут память о подвиге воинов-освободителей», а также «глубоко благодарны ветеранам», которые проявили «беспримерный героизм и самоотверженность».

Кроме того, во время телефонного разговора оба президента подтвердили обоюдный настрой на наращивание всестороннего российско-азербайджанского взаимодействия. «Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях», - говорится в заявлении.

Напомним, в ходе своей поздравительной речи на параде Победы российский лидер отметил, что советский народ вынес нацизму исторический приговор, а также отметил, что тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет оправдания и прощения, добавив, что Россия будет продолжать твёрдо отстаивать свои национальные интересы и безопасность.