Фрегат ВМС США впервые за 13 лет зашел в порт Одессы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 10 мая, фрегат береговой охраны Соединенных Штатов Hamilton вошел в порт Одессы.

Как уточняется, корабль прибыл в одесский порт по завершении маневров с украинским военным кораблем в Черном море.

«В 8:30 корабль пришвартовался на 15 причале Морвокзала», - передает местное издание «Думская».

По данным СМИ, Hamilton прибыл в Черное море 27 апреля, после чего корабль направился на учения с турецким фрегатом, а затем пошел в Батуми на учения с грузинскими катерами типа Island. Утром в субботу, 8 мая, навстречу фрегату вышел флагман украинской морской охраны корвет BG50 «Григорий Куропятников». Суда провели маневры во время 4-балльного шторма.

Как писал сайт kp.ru, ранее госпогранслужба Украины заявила об совместных учениях, которые проводят украинские пограничники совместно с кораблями американской береговой охраны в Черном море, где отрабатывают «слаженность действий».