Водитель намеренно сбил протестующего палестинца в Восточном Иерусалиме

В столкновениях с израильской полицией возле мечети аль-Акса пострадали 305 палестинцев Фото: REUTERS

В Иерусалиме в районе Львиных ворот Старого города израильский водитель легкового автомобиля наехал на протестующего палестинца.

Как передает Press TV, автомобиль закидали камнями, и водитель потерял управление, после чего совершил наезд на прохожего. По некоторым данным, наезд был совершен намеренно.

По последним данным входе в столкновениях с израильской полицией возле мечети аль-Акса в Иерусалиме пострадали 305 палестинцев. Как сообщает представительство Красного Полумесяца, 228 пострадавших госпитализировано, семеро находятся в тяжелом состоянии.

Израильская полиция заявила, что в столкновениях пострадали также девять ее сотрудников, один из которых госпитализирован.

Напомним, как писал сайт kp.ru, правоохранители использовали слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории мечети, и вели обстрел резиновыми пулями. Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже более недели после решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.