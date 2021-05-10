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Экономика10 мая 2021 15:06

Индекс Мосбиржи 10 мая 2021 впервые превысил 3700 пунктов

Это уже второй рекорд рублевого индекса за сегодняшний день
Ксения АНУФРИЕВА
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Индекс Мосбиржи 10 мая 2021 впервые превысил 3700 пунктов

Индекс Мосбиржи 10 мая 2021 впервые превысил 3700 пунктов

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Индекс Московской биржи побил исторический рекорд, впервые поднявшись выше психологической отметки в 3700 пунктов. Об этом в понедельник, 10 мая, свидетельствуют данные торговой площадки.

Рублевые индекс сегодня достиг отметки в 3702,26 пункта, показывая рост на 0,53%. К 13:21 по московских часам данные показатель немного снизился, составив 3702,21 пункта. Отмечается, что это уже второй рекорд за минувшие сутки – в начале торгов этим утром индекс Мосбиржи поднялся до исторического максимума в 3684,53 пункта.

В то же время долларовый индекс РТС показал рост на 0,02 процента, достигнув психологической отметки в 1577,86 пункта. Курс американской валюты расчетами «завтра» повысился на 12 копеек, достигнув 73,91 рубля. Курс евро поднялся на 14 копеек, до 89,91 рубля.

Июльский фьючерс на нефть Brent в понедельник подорожал на 0,62 процента и достиг отметки в 68,7 доллара за баррель.