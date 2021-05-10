Путин назвал ситуацию с коронавирусом в России стабильной

Ситуация с коронавирусом в стране стабильная, заявил Путин Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции на территории страны остается стабильной, однако следует продолжать вакцинацию от заболевания и тестирование граждан. Об этом глава государства сообщил в понедельник, 10 мая, в ходе беседы с журналистами.

- По оценкам специалистов, ситуация с коронавирусом в стране является стабильной. У нас все, как говорят, «на полке лежит», не поднимается и держится на прежнем уровне. Цифры хорошо известны: ежедневно выявляется около восьми тысяч заболевших. Но больше поправляется, слава богу!, - подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования жителей России на наличие коронавирусной инфекции. По словам президента страны, это является двумя очень важными составляющими для того, чтобы преодолеть эпидемию и ее последствия. Владимир Путин сообщил, что в целом вакцинацию от коронавируса прошли уже около 21,5 миллиона россиян.

Как писал сайт Kp.ru, президент России сообщил также, что у него хороший уровень антител после прививки от коронавирусной инфекции.