Сборная России объявит состав для подготовки к Евро-2020 11 мая

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Фото: Артем КИЛЬКИН

Тренерский штаб российской сборной по футболу назовёт список игроков, которые будут вызваны для подготовки к европейскому чемпионату Евро-2020, завтра, 11 мая. Об этом в понедельник, 10 мая, говорится в сообщении на странице команды в социальной сети Twitter.

- Во вторник тренерский штаб сборной во главе со Станиславом Черчесовым объявит список спортсменов, которые будут вызваны для подготовки к ЕВРО, - говорится в сообщении.

Отмечается, что итоговая заявка будет объявлена после завершения учебно-тренировочного сбора. Он пройдет в Австрии с 22 по 31 мая текущего года.

Как писал сайт kp.ru, чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах, в том числе в Санкт-Петербурге. На групповом этапе российские спортсмены сыграют с командами Бельгии 12 июня, Финляндии 16 июня и Дании 21 июня.