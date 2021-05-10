Путин по-немецки обсудил с главой IIHF Фазелем чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин на немецком языке обсудил с президентом Международной федерации хоккея на льду IIHF Рене Фазелем подготовку к чемпионату мира по хоккею в Санкт-Петербурге. Встреча состоялась в понедельник, 10 мая, в резиденции главы государства «Бочаров Ручей» в Сочи.

- Благодарю вас за визит. Мы обсудим чемпионат мира в Новосибирске и Омске между молодежными командами, а также будущий чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Санкт-Петербурге. Мы готовимся, - сказал Владимир Путин.

Рене Фазель сообщил президенту России, что сегодня планирует поучаствовать в финале Ночной хоккейной лиги. Для участия в данном мероприятии глава IIHF предварительно провел некоторое время на карантине из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

- Спасибо за приглашение. В отеле я встретил старых друзей: Фетисов, Буре, Мышкин, Каменский - все там были, на карантине. Теперь такие времена, но, несмотря на это, было очень весело, - отметил он.

Глава Международной федерации хоккея на льду регулярно посещает Россию, прежде всего во время проведения на территории государства спортивных соревнований. В эти дни в Сочи проходит финальный этап всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. Сегодня в его рамках пройдет традиционный гала-матч с участием легенд отечественного хоккея.