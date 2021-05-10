В Норвегии эксперты не рекомендуют использовать вакцины AstraZeneca и J&J Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцины от коронавирусной инфекции от британско-шведской компании AstraZeneca и Janssen, а также препарат американского производства Johnson & Johnson не следует использоваться в программе вакцинации в Норвегии. Об этом в понедельник, 10 мая, заявила местная правительственная группа экспертов по вирусным векторным вакцинам, сообщает телевизионный канал NRK.

Норвегия пока что не начала использовать препарат Janssen для вакцинации населения, хотя данная вакцина от коронавирусной инфекции уже была одобрена в Европейском союзе и в самом королевстве в марте этого года. Решение не использовать вакцину обосновали ее возможными побочными эффектами, в том числе образованием тромбов, которые требуют дальнейшего изучения.

Использование вакцины AstraZeneca в Норвегии, как и во многих других странах Европы, приостановили 11 марта после сообщений об образовании тромбов и нарушениях свертываемости крови у привитых пациентов. Агентство общественного здравоохранения Норвегии и группа экспертов из правительства выступает за то, чтобы эту вакцину полностью исключили из программы вакцинации.