Посол Палестины заявил о ежедневном контакте с Россией по ситуации в Иерусалиме

В Восточном Иерусалиме продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими Фото: REUTERS

Палестина поддерживает ежедневные контакты с российской стороной по ситуации в Иерусалиме. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

- Я каждый день общаюсь с господином заместителем главы российского МИД Михаилом Богдановым и заместителем постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Владимиром Сафронковым. Наш посол в Нью-Йорке также является представителем на ежедневных контактах с РФ, - отметил дипломат в интервью агентству ТАСС.

Он добавил, что Палестина призывает страны поддержать международное право и резолюцию о двух государствах на предстоящем заседании Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено ситуации в Иерусалиме и регионе в целом.

Напомним, в Восточном Иерусалиме продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Сегодня около Львиных ворот Старого города израильский водитель намерено сбил протестующего палестинца.