Песков сообщил о планах Путина выйти на лед в матче Ночной хоккейной лиги 10 мая 2021 Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин в этот понедельник может выйти на лёд в матче Ночной хоккейной лиги. Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В эти дни на территории Сочи проходит финальный этап Ночной хоккейной. Вечером пройдет традиционный гала-матч с участием легенд отечественного хоккея.

- Мы ожидаем, что президент будет играть, - сказал пресс-секретарь главы государства в интервью изданию РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Владимир Путин провёл встречу с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем. Российский президент и руководитель IIHF на немецком языке обсудили подготовку к чемпионату мира по хоккею в Санкт-Петербурге

Владимир Путин, который несколько лет назад увлекся хоккеем, традиционно выходит на лед под номером 11. Российский лидер играет в Ночной хоккейной лиге – ведущей в стране любительской спортивной организации, которая была основана в 2011 году по инициативе главы государства.