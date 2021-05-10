Видео падения пожарного вертолета в Китае появилось в сети Фото: REUTERS

На юге Китая потерпел крушение пожарный вертолет. В результате инцидента погибли два человека, еще двое пропали без вести. Об этом в понедельник, 10 мая, пишет китайское агентство Синьхуа, ссылаясь на информацию местных властей. В сети появилось видео падения пожарного вертолета.

По предварительным сведениями, вертолёт упал в озеро Эрхай на территории провинции Юньнань. На борту воздушного суда находились четыре члена экипажа, двоих из них нашли мертвыми. Поиски еще двух членов экипажа в настоящее время продолжаются.

Отмечается, что в поисково-спасательных работах принимают участие более 500 человек и 16 спасательных лодок.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне в результате крушения вертолета в арктическом регионе Канады погибли три человека. Вертолет упал в районе острова Гриффин.