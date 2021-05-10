В Риге 20 тысяч человек возложили цветы к памятнику Освободителям в День Победы

Фото: Facebook Нила Ушакова

Несмотря на запреты властей, порядка 20 тысяч человек пришли возложить цветы к памятнику советским воинам-освободителям Риги в День Победы. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщил бывший мэр Риги и депутат Европарламента Нил Ушаков на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, вчера местные правоохранители перекрыли доступ к памятнику, обосновав это ограничениями на массовое скопление людей на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Несмотря на ограничения и запрет со стороны властей, к памятнику 9 мая пришли тысячи человек.

- К памятнику пришло около 20 тысяч человек. Ради каких еще праздников латвийцы готовы стоять в таких очередях? Сегодняшними очередями с цветами к памятнику воинам-освободителям Риги рижане и латвийцы снова показали – День Победы в Латвии был, есть и будет. Это праздник- важнейший для сотен тысяч человек, - подчеркнул Нил Ушаков.

По мнению бывшего мэра Риги, введенные новыми властями города ограничения не имели никакого отношения к борьбе с коронавирусом: политик назвал такие действия «политическими».