Семь ракет выпустили из сектора Газа по Израилю Фото: REUTERS

Радикалы из сектора Газа запустили семь ракет по территории Израиля, одна из них перехвачена. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщила пресс-служба израильской армии.

- Некоторое время назад противотанковая ракета была запущена из северной части сектора Газа по территории Израиля. В общей сложности семь ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории. Одна из них была перехвачена системой противовоздушной обороны «Железный купол», - говорится в сообщении.

Сообщается, что одна из противотанковых ракет попала в гражданский автомобиль, ранения получил один человек.

До этого сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в городах Иерусалим и Бейт-Шемеш. После этого местная армия сообщила, что сирены ПВО сработали на местности, которая прилегает к сектору Газа.

Как писал сайт kp.ru, сегодня танки армии Израиля нанесли удары по военным объектам ХАМАС в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и ракетные пуски по территории государства из сектора Газа.