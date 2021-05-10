Шведская академия раскрыла подробности присуждения Нобелевской премии Солженицыну Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кандидатура русского писателя Александра Солженицына, получившего в 1970 году Нобелевскую премию по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы», выдвинули на эту награду вместе еще с 75 претендентами. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник, 10 мая, Шведской академией архивы.

В рассекреченных документах говорится, что в 1970 году на Нобелевскую премию в седьмой раз был выдвинут и Владимир Набоков, он дальнейшего обсуждения его кандидатуры не было – предложение отклонили без объяснения причин.

Полный список номинантов того года держатся в секрете 50 лет. В обнародованном сегодня перечне среди имени оказался бразильский писатель Жоржи Амаду, публицист Хорхе Луис Борхес, немецкий писатель Генрих Бёлль, шведские литераторы Эйвинд Юнсон и Харри Мартинссон, итальянский писатель Альберто Моравиа и другие.

Перед окончательным голосованием Шведская академия обсуждала кандидатуры австралийского писателя Патрика Уайта, который получил Нобелевскую премию чуть позже, в 1973 году, а также драматурга Уистена Хью Одена, поэта Пало Неруда и французского писателя Андре Мальро.

- Кандидатуру Солженицына предложили шесть человек, которые имели право выдвижения на литературную премию. В том числе профессор Калифорнийского университета в Беркли и специалист в области романских языков Яков Малкиел, который предлагал Солженицына еще в 1969 году. Он объяснял, что выбор писателя «станет логичным», что «художественная репутация Солженицина чрезвычайно выросла», - говорится в публикации, которую цитирует агентство ТАСС.

Отмечается, что получить диплом и денежную составляющую Нобелевской премии Александр Солженицын смог после высылки из СССР - 10 декабря 1974 года.