Парламент Армении во второй раз не избрал премьер-министра, его распустят Фото: REUTERS

Парламент Армении в ходе специального заседания во второй раз не избрал нового премьер-министра страны и был распущен силой закона. Заседание органа власти в понедельник, 10 мая, транслировали в режиме реального времени местные телевизионные каналы.

- «За» проголосовал один депутат, «против» высказался один, 76 воздержались. Решение не принято. По Конституции Армении, парламент государства силой закона распускается, затем будут назначены новые выборы, - объявил председатель Национального Собрания республики Арарат Мирзоян.

В соответствии с законодательством Армении, действующий парламент продолжит свою работу и после роспуска: его полномочий завершается с момента открытия первой сессии вновь избранного Национального Собрания.

Напомним, ранее Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов, однако продолжит исполнять обязанности главы правительства в предвыборный период.