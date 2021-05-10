Белый дом не подтвердил слухи о причастности России к кибератаке на Colonial Pipeline Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом не подтвердил слухи о том, что Россия якобы причастна к кибератаке на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Об этом в понедельник, 10 мая, заявила советник американского президента по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.

- Мы считаем, что это действия преступной группировки, но наше разведывательное сообщество, разумеется, изучает это, - сообщила она.

В Белом доме отметили также, что нефтепровод в результате хакерской атаки не пострадал, его эксплуатацию можно быстро восстановить.

- Трубопроводный оператор Colonial Pipeline обещает в значительной степени возобновить работу до конца текущей недели. Недостатка в поставках топлива из-за перекрытого трубопровода в США нет, - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, сегодня американское министерство транспорта ввело режим региональной ЧС из-за приостановки работы на крупнейшей трубопроводной компании Colonial Pipeline из-за кибератаки. Американские СМИ при этом заявили, что в хакерской атаке якобы виноваты некие «русские хакеры». Так, CNN и NBC News написали, что за атакой стоит группа DarkSide, которая якобы связана с Россией.