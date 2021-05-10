Социолог объяснил причину ухудшения отношений Евросоюза и России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов назвал причину ухудшения отношений между Россией и Евросоюзом.

По словам эксперта, последние 20 лет наша страна пытается развивать партнерские отношения с Европой, но постоянно встречает на своем пути стену непонимания.

Причину подобного поведения стоит искать в США.

- Байден и его администрация готовы вновь взять курс на Европу в обмен на политическую лояльность. Отсюда взаимная заинтересованность сторон. Европа нуждается в некоем американском покровительстве. В свою очередь США в своей игре против России и Китая нуждается в поддержке. Получается, взаимное совпадение интереса и идеологического созвучия, - рассуждает эксперт в беседе с Life.ru.

Политолог отметил, что Россия последние 20 лет протягивают ЕС «руку дружбу». Но в ответ никакой реакции либо отказ.

- А теперь они двулично удивляются тому, что российско-европейские отношения испорчены, - заключил Шатилов.

Он уверен, что Евросоюз заинтересован в экономическом и энергетическом сотрудничестве с РФ, но «политическая шизофрения» мешает наладить это сотрудничество в полной мере.